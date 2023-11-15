Константин Зырянов отреагировал на увольнение из «Черноморца»

15 ноября новороссийский «Черноморец» объявил об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.
Константин Зырянов прокомментировал решение руководства клуба.
«Моя отставка из “Черноморца” — решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдет, но случилось это сейчас. Свое будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске», — сказал Зырянов корреспонденту «Чемпионата».
Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.
«У нас есть правление — решение об отставке принято им. С Константином Георгиевичем и тренерским штабом решили расстаться исключительно из-за того, что “Черноморец” находится не на том месте, где поставлена задача находиться. А задача — идти не ниже 10-го места. Нет результата, значит, что-то надо менять. Прежде всего за результаты команды, как везде и всегда, отвечает тренерский штаб. Поэтому принято такое решение», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Как сообщает «Спорт-экспресс», новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин. 52-летний специалист на данный момент является ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей во Второй лиге. Ранее Гаранин возглавлял «Сочи» и красноярский «Енисей».