Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Грузия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Эстония
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Болгария
Венгрия
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
13.11
Сокол
Арсенал
03
12.11
Родина
Черноморец
40
12.11
Химки
Акрон
22
12.11
Нефтехимик
Торпедо
00
12.11
КАМАЗ
Алания
11
12.11
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
20
12.11
Тюмень
Кубань
30
12.11
Енисей
Шинник
41
Футбол. Первая лига. Все результаты
13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Константин Зырянов отреагировал на увольнение из «Черноморца»

ЧерноморецПервая лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

15 ноября новороссийский «Черноморец» объявил об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

Константин Зырянов прокомментировал решение руководства клуба.

«Моя отставка из “Черноморца” — решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдет, но случилось это сейчас. Свое будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске», — сказал Зырянов корреспонденту «Чемпионата».

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

«У нас есть правление — решение об отставке принято им. С Константином Георгиевичем и тренерским штабом решили расстаться исключительно из-за того, что “Черноморец” находится не на том месте, где поставлена задача находиться. А задача — идти не ниже 10-го места. Нет результата, значит, что-то надо менять. Прежде всего за результаты команды, как везде и всегда, отвечает тренерский штаб. Поэтому принято такое решение», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Как сообщает «Спорт-экспресс», новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин. 52-летний специалист на данный момент является ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей во Второй лиге. Ранее Гаранин возглавлял «Сочи» и красноярский «Енисей».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дмитрий Бивол узнал имя соперника на титульный бой WBA
Обладатель «Золотого мяча» обвинен в финансировании попытки госпереворота
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь