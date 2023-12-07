Из «Енисея» уволили главного тренера и спортивного директора
Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная отправлены в отставку.
Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная отправлены в отставку.
«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от футбольного клуба “Енисей” поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с “Енисеем”», — говорится в заявлении директора «Енисея» Дмитрия Федосеева на официальной странице красноярской команды в VK.
Штейнбрехер возглавил «Енисей» летом 2023 года. Под его руководством команда провела в осенней части сезона 20 матчей, в которых одержала семь побед, три раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На перерыв «Енисей» ушел находясь на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Саная работал в клубе также с лета, до этого он был ассистентом главного тренера в клубе «Пари НН».