Из «Енисея» уволили главного тренера и спортивного директора

«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от футбольного клуба “Енисей” поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с “Енисеем”», — говорится в заявлении директора «Енисея» Дмитрия Федосеева на официальной странице красноярской команды в VK.