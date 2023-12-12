«Сокол» объявил о назначении нового главного тренера
Ранее саратовский клуб возглавлял Денис Бояринцев, который был отправлен в отставку после 20-го тура Первой лиги.
СоколПервая лига: таблица и календарь
Ранее саратовский клуб возглавлял Денис Бояринцев, который был отправлен в отставку после 20-го тура Первой лиги.
«Сокол» на официальном сайте объявил о назначении Алексея Баги на пост главного тренера клуба.
«Добро пожаловать и удачи в Саратове!» — написала пресс-служба «Сокола».
42-летний Алексей Бага приводил БАТЭ, солигорский «Шахтер» и «Жальгирис» к победам в национальном первенстве. Помимо Беларуси и Литвы специалист работал в Казахстане («Актобе») и Азербайджане («Сумгаит»).
«Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Первой лиги в зоне вылета — на 16-м месте в турнирной таблице. После 20 туров лидирует в Первой лиге клуб Курбана Бердыева махачкалинское «Динамо».