«Сокол» объявил о назначении нового главного тренера

Источник: https://vk.com/pfc_sokol

«Сокол» на официальном сайте объявил о назначении Алексея Баги на пост главного тренера клуба.

«Добро пожаловать и удачи в Саратове!» — написала пресс-служба «Сокола».

42-летний Алексей Бага приводил БАТЭ, солигорский «Шахтер» и «Жальгирис» к победам в национальном первенстве. Помимо Беларуси и Литвы специалист работал в Казахстане («Актобе») и Азербайджане («Сумгаит»).