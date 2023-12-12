Бывший тренер «Акрона» Калешин возглавил «Аланию»

Клуб заключил с 45-летним специалистом контракт на три с половиной года. Он заменит Олега Василенко, который покинул «Аланию» 22 ноября, расторнув контракт по обоюдному согласию.

Примечательно, что Калешин в бытность игроком защищал цвета «Алании». В 2008 году он провел за владикавказский клуб 36 матчей, выступая на позиции левого защитника.

Ранее Калешин возглавлял тольяттинский «Акрон». 18 ноября после поражения от астраханского «Волгаря» (0:1) специалист сделал несколько резонансных высказываний, заявив о необходимости ломать сложившуюся систему российского футбола. Через полторы недели Калешин был отправлен в отставку с формулировкой «из‑за разногласий в пути развития».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед при 19 ничьих и 10 поражениях. Вместе с тольяттинским клубом он добрался до финала Пути регионов Кубка России. На момент отставки Калешина «Акрон» шел на третьем месте в Первой лиге.