Российские команды устроили массовую драку на сборах в Турции
Инцидент произошел после матча между клубом Первой лиги «СКА‑Хабаровск» и «Челябинском» из Второй лиги.
СКА-Хабаровск
ЧелябинскПервая лига: таблица и календарь
Инцидент произошел после матча между клубом Первой лиги «СКА‑Хабаровск» и «Челябинском» из Второй лиги.
Игроки футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеского матча на сборах в турецкой Анталье.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». Зачинщиками побоища стали игрок «СКА-Хабаровск» Саид Алиев и один из футболистов челябинского клуба, к ним сразу подбежали остальные футболисты и тренеры команд.
«СКА‑Хабаровск» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, «Челябинск» находится на четвертом месте в дивизионе «Серебро» Второй лиги.