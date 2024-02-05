Российские команды устроили массовую драку на сборах в Турции

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240403" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеского матча на сборах в турецкой Анталье.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». Зачинщиками побоища стали игрок «СКА-Хабаровск» Саид Алиев и один из футболистов челябинского клуба, к ним сразу подбежали остальные футболисты и тренеры команд.