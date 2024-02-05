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Футбол. Первая лига. Все результаты
18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские команды устроили массовую драку на сборах в Турции

Инцидент произошел после матча между клубом Первой лиги «СКА‑Хабаровск» и «Челябинском» из Второй лиги.

СКА-Хабаровск
ЧелябинскПервая лига: таблица и календарь
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Игроки футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеского матча на сборах в турецкой Анталье.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». Зачинщиками побоища стали игрок «СКА-Хабаровск» Саид Алиев и один из футболистов челябинского клуба, к ним сразу подбежали остальные футболисты и тренеры команд.

«СКА‑Хабаровск» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, «Челябинск» находится на четвертом месте в дивизионе «Серебро» Второй лиги.

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