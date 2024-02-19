Вратарь «Тюмени» забил курьезный гол в свои ворота
Егор Любаков отметился неудачным действием в товарищеском матче с «Сочи».
Егор Любаков отметился неудачным действием в товарищеском матче с «Сочи».
На зимнем сборе в Турции «Тюмень» в товарищеском матче уступила «Сочи» со счетом 1:2.
На 4-й минуте Егор Любаков получил пас от партнера по команде, и находясь под прессингом, хотел отдать мяч защитнику, но вместо этого послал его в собственные ворота.
В сезоне-2023/24 24-летний Любаков принял участие в 20 матчах и пропустил 17 голов. «Тюмень» после 20 туров занимает четвертое место в Первой лиге, уступая 2 очка лидирующему махачкалинскому «Динамо».
«Сочи» ушел на зимнюю паузу, находясь на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.