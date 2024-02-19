Вратарь «Тюмени» забил курьезный гол в свои ворота

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240539" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На зимнем сборе в Турции «Тюмень» в товарищеском матче уступила «Сочи» со счетом 1:2.

На 4-й минуте Егор Любаков получил пас от партнера по команде, и находясь под прессингом, хотел отдать мяч защитнику, но вместо этого послал его в собственные ворота.

В сезоне-2023/24 24-летний Любаков принял участие в 20 матчах и пропустил 17 голов. «Тюмень» после 20 туров занимает четвертое место в Первой лиге, уступая 2 очка лидирующему махачкалинскому «Динамо».