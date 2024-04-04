«Енисей» подписал контракт с бездомным котом: видео

Источник: Соцсети

Кот по кличке Лева присоединился к клубу в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет Лев», которая проводится совместно с приютом «Золотое сердце». Новый член команды поставил подпись под контрактом своей лапкой и получил два комплекта формы.

«По условиям договора четвероногий должен быть похожим на льва и радовать болельщиков, а клуб обязуется гладить и обеспечивать “вкусняшками”», — сказано в сообщении клуба.