«Енисей» подписал контракт с бездомным котом: видео
Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракт с Левой Енисеевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракт с Левой Енисеевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кот по кличке Лева присоединился к клубу в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет Лев», которая проводится совместно с приютом «Золотое сердце». Новый член команды поставил подпись под контрактом своей лапкой и получил два комплекта формы.
«По условиям договора четвероногий должен быть похожим на льва и радовать болельщиков, а клуб обязуется гладить и обеспечивать “вкусняшками”», — сказано в сообщении клуба.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги и отстает от зоны стыковых матчей на восемь очков.