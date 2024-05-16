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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Енисей» выступил с заявлением после драки с участием футболистов

Инцидент произошел 13 мая на базе отдыха «Зеленка» в Красноярске.

Енисей
Источник: https://vk.com/fcenisey

Конфликт семьи отдыхающих с тремя футболистами «Енисея» произошел из-за того, что игроки слишком громко слушали музыку. Администрация базы отдыха по просьбе семьи отдыхающих вызвала Росгвардию, но это не помогло, и в итоге случилась драка, а пострадавшие подали пять заявлений в полицию. Сообщается, что один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край», — говорится в официальном зявлении клуба.

По данным красноярских СМИ, в драке участвовали три футболиста «Енисея» — Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Команда Андрея Тихонова находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. Лидируют «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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