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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС заявили о намерении ввести VAR в Первой лиге

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что в российском футболе не планируется отказ от системы VAR.

Первая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Это уже данность, которую нельзя отменить и которую нужно развивать. И с помощью вот этих полуавтоматических технологий, которые уже применяются в Лиге чемпионов, мне кажется, негатив уже уходит, в принципе, потому что VAR работает все быстрее, задержек все меньше. Думаю, что мы скорее внедрим его в Первой лиге, чем отменим», — сказал Каманцев.

Система VAR была впервые использована в российском футболе в апреле 2019 года. Начиная с сезона-2019/20, данная технология начала использоваться на всех матчах РПЛ.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ рассмотрят вопрос отказа от системы VAR уже со следующего сезона. В апреле этого года Швеция стала первой страной, отказавшейся от технологии VAR.

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