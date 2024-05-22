В РФС заявили о намерении ввести VAR в Первой лиге

«Это уже данность, которую нельзя отменить и которую нужно развивать. И с помощью вот этих полуавтоматических технологий, которые уже применяются в Лиге чемпионов, мне кажется, негатив уже уходит, в принципе, потому что VAR работает все быстрее, задержек все меньше. Думаю, что мы скорее внедрим его в Первой лиге, чем отменим», — сказал Каманцев.