В РФС заявили о намерении ввести VAR в Первой лиге
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что в российском футболе не планируется отказ от системы VAR.
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что в российском футболе не планируется отказ от системы VAR.
«Это уже данность, которую нельзя отменить и которую нужно развивать. И с помощью вот этих полуавтоматических технологий, которые уже применяются в Лиге чемпионов, мне кажется, негатив уже уходит, в принципе, потому что VAR работает все быстрее, задержек все меньше. Думаю, что мы скорее внедрим его в Первой лиге, чем отменим», — сказал Каманцев.
Система VAR была впервые использована в российском футболе в апреле 2019 года. Начиная с сезона-2019/20, данная технология начала использоваться на всех матчах РПЛ.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ рассмотрят вопрос отказа от системы VAR уже со следующего сезона. В апреле этого года Швеция стала первой страной, отказавшейся от технологии VAR.