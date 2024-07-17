Защитник Аттият-Аллах сбежал из «Сочи» перед стартом сезона

«Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против “Урала”. В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента.



Яхья хочет уйти перейти в египетский “Аль-Ахли”. И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут журналисты, хотя клуб на меня не выходит», — сказал Орлов.