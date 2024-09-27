«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника мадридского «Атлетико»

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Мартинес является воспитанником мадридского «Атлетико». На его счету более 30 матчей за вторую команду матрасников, а также несколько матчей в юношеской Лиге чемпионов. Кроме того, Мартинес провел 10 матчей за юношеские сборные Испании разных возрастов.
Большую часть своей карьеры Мартинес провел в третьем по силе дивизионе Испании. Его последним клубом был «Химнастик» из Таррагоны, за который он провел 40 матчей, забив в них два мяча и сделал шесть голевых передач.
Мартинес станет первым испанцем в истории «СКА-Хабаровск» и вторым испанцем в истории Первой лиги.
«СКА-Хабаровск» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. В воскресенье, 29 сентября, армейцы дома сыграют с «Тюменью».