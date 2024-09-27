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«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника мадридского «Атлетико»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Борхой Мартинесом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Мартинес является воспитанником мадридского «Атлетико». На его счету более 30 матчей за вторую команду матрасников, а также несколько матчей в юношеской Лиге чемпионов. Кроме того, Мартинес провел 10 матчей за юношеские сборные Испании разных возрастов.

Большую часть своей карьеры Мартинес провел в третьем по силе дивизионе Испании. Его последним клубом был «Химнастик» из Таррагоны, за который он провел 40 матчей, забив в них два мяча и сделал шесть голевых передач.

Мартинес станет первым испанцем в истории «СКА-Хабаровск» и вторым испанцем в истории Первой лиги.

«СКА-Хабаровск» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. В воскресенье, 29 сентября, армейцы дома сыграют с «Тюменью».

СКА-Хабаровск
Атлетико
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