Владелец «Родины» пытался обманом получить гражданство Молдовы

«Ломакин лично посещал Молдавию для получения гражданства. Согласно материалам агентства госуслуг, в поданном заявлении содержалась подозрительная информация, якобы мать российского бизнесмена родилась в 1949 году в селе Проданешты Флорештского района, но это оказалось ложью. Помощники Ломакина пытались найти однофамилицу по матери миллиардера — Задорожную. Выяснилось, что в семье Задорожных в селе Проданешты действительно в 1949 году родилась дочь Валентина, но ребенок умер через 20 дней после рождения, 25 октября 1949 года. Именно этот ребенок, согласно российскому свидетельству о рождении Ломакина, указан как его мать», — говорится в материале tv8.md.
«Бизнесмен предъявил властям молдавское свидетельство о рождении Валентины Задорожной, но не свидетельство о смерти. Агентство госуслуг обнаружило, что документы поддельные, сопоставив их с информацией из Москвы. Заявление Ломакина отклонили, как и трех из пяти его детей, которые также пытались получить молдавское гражданство», — добавляют авторы статьи.
Сергей Ломакин — российский миллиардер, который, среди прочего, является совладельцем сети магазинов «Монетка» и сооснователем сети магазинов фиксированных цен «Fix Price». Помимо «Родины», Ломакин также владеет кипрскими клубами «Пафос» и «Акритас Хлоракас», латвийской «Ригой» и «Дубай Юнайтед», за который в настоящий момент играет экс-игрок «Спартака» Квинси Промес.
После 21-го тура Первой лиги «Родина» находится на 12-м месте в турнирной таблице. Лидируют «Балтика» и «Торпедо». Команды, по итогам сезона занявшие первые 2 места, будут играть следующий сезон в РПЛ. Третье и четвертое место позволит командам принять участие в стыковых матчах с коллективами Премьер-лиги. Игры 22-го тура Первой лиги запланированы на 1 марта 2025 года.