Владелец «Родины» пытался обманом получить гражданство Молдовы

«Ломакин лично посещал Молдавию для получения гражданства. Согласно материалам агентства госуслуг, в поданном заявлении содержалась подозрительная информация, якобы мать российского бизнесмена родилась в 1949 году в селе Проданешты Флорештского района, но это оказалось ложью. Помощники Ломакина пытались найти однофамилицу по матери миллиардера — Задорожную. Выяснилось, что в семье Задорожных в селе Проданешты действительно в 1949 году родилась дочь Валентина, но ребенок умер через 20 дней после рождения, 25 октября 1949 года. Именно этот ребенок, согласно российскому свидетельству о рождении Ломакина, указан как его мать», — говорится в материале tv8.md.