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Стали известны бюджетов клубов Первой и Второй лиги

Футбольная национальная лига (ФНЛ) предоставила данные по средним бюджетам клубов Первой и Второй лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В среднем бюджет каждого клуба Первой лиги составляет 774 млн рублей. Команда Второй лиги дивизиона А имеет 213 млн рублей, а клуб Второй лиги дивизиона Б — 77 млн рублей.

Таким образом, суммарный бюджет всех 100 клубов ФНЛ составляет чуть менее 23 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 1,35 бюджета самого богатого клуба России — «Зенита» (данные РБК).

После первой части сезона в турнирной таблице Первой лиги лидируют «Балтика» и московское «Торпедо», а «Урал» и «Сочи» находятся в зоне стыковых матчей. Сезон возобновится 1 марта 2025 года.

Первая лига: таблица и календарь