Стали известны бюджетов клубов Первой и Второй лиги

В среднем бюджет каждого клуба Первой лиги составляет 774 млн рублей. Команда Второй лиги дивизиона А имеет 213 млн рублей, а клуб Второй лиги дивизиона Б — 77 млн рублей.
Таким образом, суммарный бюджет всех 100 клубов ФНЛ составляет чуть менее 23 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 1,35 бюджета самого богатого клуба России — «Зенита» (данные РБК).
После первой части сезона в турнирной таблице Первой лиги лидируют «Балтика» и московское «Торпедо», а «Урал» и «Сочи» находятся в зоне стыковых матчей. Сезон возобновится 1 марта 2025 года.