Лучший бомбардир в истории «Урала» Эрик Бикфалви покинул клуб

«Желаю удачи моим партнерам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке! А быть капитаном было просто приятным бонусом! Я не говорю “прощайте”, нет смысла! Потому что я знаю, что еще приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, оранжево-черные. Я буду смотреть матчи по телевизору как болельщик и я буду рядом с вами на трибунах как болельщик! Вместе мы Урал», — написал Эрик в обращении к болельщикам «Урала».