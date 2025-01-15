Лучший бомбардир в истории «Урала» Эрик Бикфалви покинул клуб

Клуб из Екатеринбурга и 36-летний Эрик Бикфалви прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
«От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы ещё обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» — написала клубная пресс-служба.
«Желаю удачи моим партнерам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке! А быть капитаном было просто приятным бонусом! Я не говорю “прощайте”, нет смысла! Потому что я знаю, что еще приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, оранжево-черные. Я буду смотреть матчи по телевизору как болельщик и я буду рядом с вами на трибунах как болельщик! Вместе мы Урал», — написал Эрик в обращении к болельщикам «Урала».
Румынский полузащитник играл за «Урал» с 2017 года, набрав «61+22» в 227 матчах. Бикфалви — лучший бомбардир и третий игрок за всю историю «Урала» по количеству проведенных матчей за клуб.
В составе «шмелей» нападающий дважды доходил до финала Кубка России, в обоих случаях екатеринбургский клуб проиграл московскому «Локомотиву» — в 2017 году со счетом 0:2, в 2019-м — 0:1.