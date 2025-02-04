Новичок тульского «Арсенала» Рейес: Знаю Россию по запасам золота

Эдарлин Рейес выступает на позиции левого вингера. На его счету 31 матч и 4 забитых мячей в составе сборной Доминиканской республики.
«Конечно, я не так уж много знаю о России. Но в первую очередь знаю, что это самая большая страна в мире. Также, насколько мне известно, Россия — одна из самых богатых в мире стран по запасам золота. По поводу пляжей в России мне, честно, сказать нечего», — цитирует Рейеса Metaratings.ru.
Эдарлин Рейс перешел в тульский «Арсенал» в начале января. Его предыдущим клубом был казахстанский «Елимай». За казахстанскую команду футболист провёл 15 матчей, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. До этого форвард выступал в Боливии, Ливии, США и ОАЭ.
После 21 тура тульский «Арсенал», набрав 30 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Первой лиги. Лидируют калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».