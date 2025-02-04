Новичок тульского «Арсенала» Рейес: Знаю Россию по запасам золота

«Конечно, я не так уж много знаю о России. Но в первую очередь знаю, что это самая большая страна в мире. Также, насколько мне известно, Россия — одна из самых богатых в мире стран по запасам золота. По поводу пляжей в России мне, честно, сказать нечего», — цитирует Рейеса Metaratings.ru.