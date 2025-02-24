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Главным тренером «Родины» из Первой лиги стал словенский тренер

Московская «Родина» объявила о назначении словенца Зорана Зельковича новым главным тренером команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Новым главным тренером футбольного клуба «Родина» стал Зоран Зелькович, сообщает пресс‑служба команды.

Последним местом работы 44‑летнего словенца была латвийская «Ауда». Ранее он также возглавлял команды «Илирия 1911», «Крка», «Копер» и «Олимпия Любляна». В сезоне 2021/2022 «Копер» под руководством Зельковича стал обладателем Кубка Словении.

«Родина» начинала сезон под руководством Владимира Газзаева, который покинул клуб в сентябре. До зимнего перерыва команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Филипп Соколинский.

После 21 тура «Родина» занимает 12‑е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 24 набранных очка. 2 марта в рамках 22-го тура Первой лиги московский клуб примет занимающую последнее место «Тюмень».

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