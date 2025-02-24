Главным тренером «Родины» из Первой лиги стал словенский тренер

Новым главным тренером футбольного клуба «Родина» стал Зоран Зелькович, сообщает пресс‑служба команды.
Последним местом работы 44‑летнего словенца была латвийская «Ауда». Ранее он также возглавлял команды «Илирия 1911», «Крка», «Копер» и «Олимпия Любляна». В сезоне 2021/2022 «Копер» под руководством Зельковича стал обладателем Кубка Словении.
«Родина» начинала сезон под руководством Владимира Газзаева, который покинул клуб в сентябре. До зимнего перерыва команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Филипп Соколинский.
После 21 тура «Родина» занимает 12‑е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 24 набранных очка. 2 марта в рамках 22-го тура Первой лиги московский клуб примет занимающую последнее место «Тюмень».