Главным тренером «Родины» из Первой лиги стал словенский тренер

Последним местом работы 44‑летнего словенца была латвийская «Ауда». Ранее он также возглавлял команды «Илирия 1911», «Крка», «Копер» и «Олимпия Любляна». В сезоне 2021/2022 «Копер» под руководством Зельковича стал обладателем Кубка Словении.