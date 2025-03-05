В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о задержках зарплат

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник знакомый ситуацией сообщил, что футболисты не получают зарплату уже 2,5 месяца.
«Информация, появившаяся сегодня в прессе о задержках зарплаты за 2,5 месяца, не соответствует действительности. Краткосрочное несоответствие запланированному графику выплат возникло из-за определенных юридических трудностей у одного из наших партнеров. Данная ситуация разрешена», — говорится в заявлении, которое опубликовано в официальной группе клуба в VK.
В текущем сезоне «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой Лиги с 30 очками. Лидирует в Первой Лиге калининградская «Балтика» с 46 баллами. На второй строчке располагается «Торпедо», отставая от «Балтики» на три очка. Третье место занимает «Черноморец» из Новороссийска с 39 очками.
В ближайшем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Черноморцем». Матч пройдет 7 марта.