В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о задержках зарплат

В текущем сезоне «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой Лиги с 30 очками. Лидирует в Первой Лиге калининградская «Балтика» с 46 баллами. На второй строчке располагается «Торпедо», отставая от «Балтики» на три очка. Третье место занимает «Черноморец» из Новороссийска с 39 очками.