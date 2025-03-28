«Мало молятся». Тренер клуба Первой лиги — о серии без побед

Как сообщает Legalbet, главный тренер команды из Песчанокопского Евгений Калешин в разговорах с футболистами заявляет, что причины неудовлетворительных результатов заключаются в том, что они «не обращаются к Богу и мало молятся».
«Чайка» не побеждает в Мелбет Первой лиге на протяжении восьми матчей. На этом отрезке песчанокопские футболисты проиграли «КАМАЗу» (0:3), «Родине» (0:2) и «Черноморцу» (0:2), а также сыграли вничью с «Уфой» (1:1), «Уралом» (1:1), «Шинником» (0:0), «СКА-Хабаровск» (0:0) и «Арсеналом» (0:0). Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 25 туров.
Последним местом работы 46-летнего специалиста до назначения в «Чайку» была владикавказская «Алания». До этого тренер возглавлял «Акрон», тверскую «Волгу», «Балтику», «Урожай» и «Кубань».