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16-летний российский футболист умер после тренировки

Воспитанник спортивной школы «Ротор» Максим Семенов ушел из жизни в возрасте 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба школы ВКонтакте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спортивная школа «Ротор»

«В спортивную школу “Ротор” пришла большая беда. Оборвалась жизнь нашего воспитанника и хорошего парня Максима Семенова. Мы выражаем искренние соболезнования родителям и близким Максима. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

По информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы отдохнуть и поиграть в онлайн-игры вечером. Однако внезапно Семенову стало плохо, близкие тут же вызвали скорую помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался в квартире. Предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца.

Семенов — воспитанник спортивной школы «Ротора». Футболист выступал за МФК «Родина». Он дебютировал в Южной лиге, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».