16-летний российский футболист умер после тренировки

По информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы отдохнуть и поиграть в онлайн-игры вечером. Однако внезапно Семенову стало плохо, близкие тут же вызвали скорую помощь, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался в квартире. Предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца.