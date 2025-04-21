«Они выиграли у “Реала”. Надо было их остановить». Игрок «Шинника» пошутил после победы над «Арсеналом»

20 апреля «Шинник» переиграл туляков со счетом 2:1, а Захар Федоров отметился забитым голом.
«Мы выиграли и начали нашу новую серию победную. Надеюсь, она долго продлится. Да, игра была тяжелая. Сейчас “Арсенал” на ходу — они выиграли у “Реала” два матча подряд. Это тяжело. Кто-то должен был их остановить. Шестой мяч в сезоне? Надо минимум десять, но как получится. Я работаю, делаю от себя максимум. Команда помогает», — отметил Федоров в комментарии после матча.
В таблице Первой лиги «Шинник» занимает 9-е место, набрав 35 очков в 29 матчах. В следующем туре Первой лиги «Шинник» отправится в столицу Башкортостана, где сыграет с местной «Уфой».
Карло Анчелотти
Микель Артета
Винисиус Жуниор
67′
Букайо Сака
(Микель Мерино)
65′
Габриел Мартинелли
(Микель Мерино)
90+3′
Букайо Сака
13′
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
85′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
4′
61′
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
11′
74′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
75′
21
Браим Диас
11
Родригу
61′
19
Дани Себальос
17
Лукас Васкес
61′
16
Эндрик
22
Давид Райя
36′
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
5
Томас Партей
85′
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
12
Юррьен Тимбер
90′
3
Киран Тирни
41
Деклан Райс
90′
4
Бен Уайт
7
Букайо Сака
77′
19
Леандро Троссар
11
Габриел Мартинелли
90′
17
Александр Зинченко
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
18
Фолы
15
2
Офсайды
1
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти