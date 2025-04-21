«Они выиграли у “Реала”. Надо было их остановить». Игрок «Шинника» пошутил после победы над «Арсеналом»

«Мы выиграли и начали нашу новую серию победную. Надеюсь, она долго продлится. Да, игра была тяжелая. Сейчас “Арсенал” на ходу — они выиграли у “Реала” два матча подряд. Это тяжело. Кто-то должен был их остановить. Шестой мяч в сезоне? Надо минимум десять, но как получится. Я работаю, делаю от себя максимум. Команда помогает», — отметил Федоров в комментарии после матча.