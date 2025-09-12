Бывший защитник «Спартака» перешел в песчанокопскую «Чайку»

25-летний футболист подписал контракт с клубом Первой лиги на правах свободного агента. В «Чайке» Маслов будет выступать под 39-м номером.
Минувшим летом Маслов покинул московский «Спартак», за который выступал с 2018 года. Он провел за «красно-белых» 78 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В составе «Спартака» Маслов выиграл Кубок России (2022), а также становился серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером РПЛ.
В прошлом сезоне Маслов играл за «Сочи» на правах аренды. Он провел за клуб 22 матча, забил два мяча и помог «леопардам» вернуться в РПЛ.
В «Чайке» Маслов будет работать под руководством бывшего защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.
«Чайка» проиграла пять последних матчей в Первой лиге и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея после девяти туров шесть набранных очков. В понедельник, 15 сентября, «Чайка» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.