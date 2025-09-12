Бывший защитник «Спартака» перешел в песчанокопскую «Чайку»

Минувшим летом Маслов покинул московский «Спартак», за который выступал с 2018 года. Он провел за «красно-белых» 78 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В составе «Спартака» Маслов выиграл Кубок России (2022), а также становился серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером РПЛ.