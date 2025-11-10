Матч лидеров Запада КХЛ, «Факел» против «Спартака»: что смотреть сегодня

«Факел» под руководством Олега Василенко идет на втором месте в турнирной таблице с 36 очками. После 17 туров «Факел» одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел лишь три поражения. Клуб из Воронежа особенно хорош на домашнем поле. В восьми матчах «Факел» добыл семь побед и лишь однажды сыграл вничью, при этом пропустив всего один мяч.