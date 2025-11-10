Ричмонд
Матч лидеров Запада КХЛ, «Факел» против «Спартака»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 10 ноября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Торпедо» — «Локомотив»

18:45 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 11, 10.11.2025, 19:00
Торпедо
-
Локомотив
-

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» приезжает в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород.

«Локомотив» находится в отличной форме и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Боба Хартли идут на серии из пяти побед подряд. Ярославцы обыграли «Ладу», СКА, «Салават Юлаев», «Спартак» и «Ак Барс». «Локомотив» намерен защитить титул и планирует занять более высокое место по итогам регулярного чемпионата, чтобы получить выгодный посев в плей-офф.

«Торпедо» располагается сразу вслед за «Локомотивом» в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нижнего Новгорода также одержала пять побед подряд. Чья серия прервется уже сегодня? Ответ узнаем совсем скоро.

Теннис. Мужчины. Итоговый чемпионат. Группа Бьорна Борга. Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8)

22:30 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.

В матче группового этапа Итогового чемпионата АТР встретятся действующий победитель турнира Янник Синнер из Италии и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Счет личных встреч между теннисистами 3−2 в пользу второй ракетки мира Синнера. В этом сезоне Синнер одержал три победы над восьмым номером рейтинга. Итальянец обыграл соперника в Цинциннати, на Открытом чемпионате США и на «Мастерсе» в Париже.

Синнер настроен не только обыграть Оже-Альяссима, но и защитить титул, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира. 24-летний итальянец считается безусловным фаворитом встречи.

Футбол. Первая лига. 18-й тур. «Факел» — «Спартак» Кострома

19:25 Где смотреть: «Матч ТВ».

В матче 18-го тура Первой лиги воронежский «Факел» на своем поле примет «Спартак» из Костромы.

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 18, 10.11.2025, 19:30
Факел
-
Спартак Кс
-

«Факел» под руководством Олега Василенко идет на втором месте в турнирной таблице с 36 очками. После 17 туров «Факел» одержал 11 побед, трижды сыграл вничью и потерпел лишь три поражения. Клуб из Воронежа особенно хорош на домашнем поле. В восьми матчах «Факел» добыл семь побед и лишь однажды сыграл вничью, при этом пропустив всего один мяч.

«Спартак» из Костромы располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 33 баллами. Подопечные Евгения Таранухина не могли выиграть на протяжении шести матчей и лишь в последней встрече обыграли «Черноморец» со счетом 3:1. Теперь команда намерена отобрать очки у сильного соперника и продолжить держаться в тройке лидеров Первой лиги.

