Василий Березуцкий: «Урал» заслуживает быть представленным в РПЛ

Ранее клуб из Екатеринбурга объявил о том, что Василий Березуцкий стал главным тренером «Урала».
«Рад стать частью такого замечательного клуба, как “Урал”! Провел несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой — академия, “Екатеринбург Арена”, и скажу так: все на достойном уровне!
Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Березуцкого пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.
56-летний Березуцкий заменил на посту наставника «Урала» Мирослава Ромащенко, который покинул клуб несколько дней назад.
Василий Березуцкий после завершения карьеры футболиста работал в ряде зарубежных клубов в штабе Леонида Слуцкого. Также специалист входил в тренерский штаб «Краснодара» и ЦСКА.
В качестве главного тренер Березуцкий дебютировал в ноябре 2024 года в «Сабахе» из Азербайджана. Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, однако минувшим летом специалист расторг контракт и покинул команду.
В текущем сезоне Первой лиги «Урал» занимает второе место, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.