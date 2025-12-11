Василий Березуцкий: «Урал» заслуживает быть представленным в РПЛ

«Рад стать частью такого замечательного клуба, как “Урал”! Провел несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой — академия, “Екатеринбург Арена”, и скажу так: все на достойном уровне!



Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Березуцкого пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.