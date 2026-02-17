«Урал» объявил о трансфере нападающего сборной Беларуси

Футболист начинал профессиональную карьеру в минском «Динамо», позднее также играл за «Динамо-Брест», «Рух», «Минск», «Нефтчи». Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Зире». 25-летний форвард сыграл за азербайджанскую команду 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом.