Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

«Урал» объявил о трансфере нападающего сборной Беларуси

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе нападающего Егора Богомольского из азербайджанского клуба «Зиря».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

Форвард Егор Богомольский будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона на правах аренды.

«У нашего новичка есть опыт игр за национальную сборную — в составе команды Беларуси он провел шесть матчей», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».

Футболист начинал профессиональную карьеру в минском «Динамо», позднее также играл за «Динамо-Брест», «Рух», «Минск», «Нефтчи». Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Зире». 25-летний форвард сыграл за азербайджанскую команду 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2025/26. Команда набрала 41 очко за 21 игру и отстает от лидирующего «Факела» на 7 баллов.