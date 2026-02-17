«Урал» объявил о трансфере нападающего сборной Беларуси

Форвард Егор Богомольский будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона на правах аренды.
«У нашего новичка есть опыт игр за национальную сборную — в составе команды Беларуси он провел шесть матчей», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».
Футболист начинал профессиональную карьеру в минском «Динамо», позднее также играл за «Динамо-Брест», «Рух», «Минск», «Нефтчи». Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Зире». 25-летний форвард сыграл за азербайджанскую команду 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2025/26. Команда набрала 41 очко за 21 игру и отстает от лидирующего «Факела» на 7 баллов.