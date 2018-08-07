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20:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Финансовое положение ухудшается с каждым часом». Василий Березуцкий сел за игровой автомат

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сфотографировался в Китае за игровым автоматом.

«Финансовое положение ухудшается с каждым часом. Ищу работу. Срочно», — подписал фото Березуцкий.

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Василий Березуцкий этим летом завершил игровую карьеру. В ЦСКА он 6 раз выигрывал чемпионат России и побеждал в Кубке УЕФА. Со сборной России он становился бронзовым призером Евро-2008.

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