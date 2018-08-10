Нурмагомедов поддержал «Анжи»
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки дагестанскому клубу «Анжи», испытывающему финансовые трудности.
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки дагестанскому клубу «Анжи», испытывающему финансовые трудности.
Известный дагестанский боец опубликовал сообщение в Инстаграм, где выразил поддержку местному футбольному клубу «Анжи».
Ранее поддержку «Анжи» выразили бывшие футболисты этого клуба Сэмюэль Это'О и Роберто Карлос.