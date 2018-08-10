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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Нурмагомедов поддержал «Анжи»

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки дагестанскому клубу «Анжи», испытывающему финансовые трудности.

Известный дагестанский боец опубликовал сообщение в Инстаграм, где выразил поддержку местному футбольному клубу «Анжи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее поддержку «Анжи» выразили бывшие футболисты этого клуба Сэмюэль Это'О и Роберто Карлос.

Анжи
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