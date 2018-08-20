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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба о травме Нобоа: «Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожелал выздоровления полузащитнику команду Кристиану Нобоа, который выбыл на 6 месяцев из-за повреждения крестообразной связки правого колена.

Источник: РИА "Новости"

Нобоа получил травму во встрече с «Уралом» (4:1).

«Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание. Мы с тобой: muscle:+1:» — написал Дзюба в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Нобоа забил один гол в 5 матчах за «Зенит» — эквадорец отличился в ответной встрече с минским «Динамо» (8:1) в Лиге Европы.

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