Дзюба о травме Нобоа: «Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления»

Нобоа получил травму во встрече с «Уралом» (4:1).



«Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание. Мы с тобой: muscle:+1:» — написал Дзюба в своем инстаграме.