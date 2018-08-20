«Ростов» постелил на базе ковер болельщиков после матча с «Енисеем»

«Ростов» постелил на базе ковер болельщиков после матча с «Енисеем»

Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете.