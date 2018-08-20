«Ростов» постелил на базе ковер болельщиков после матча с «Енисеем»
Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете.
Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете.
После матча твиттер «Ростова» написал: «500 лайков и мы постелим такой на нашей базе».
Позже клуб объявил о поиске ковра.
И к концу дня клуб нашел тот самый ковер.
«Ну все. Приняли в дар. Место для ковра уже готово», — написали в твиттере «Ростова».