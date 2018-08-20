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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» постелил на базе ковер болельщиков после матча с «Енисеем»

Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете.

Источник: РИА "Новости"

После матча твиттер «Ростова» написал: «500 лайков и мы постелим такой на нашей базе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже клуб объявил о поиске ковра.

Во время загрузки произошла ошибка.

И к концу дня клуб нашел тот самый ковер.

«Ну все. Приняли в дар. Место для ковра уже готово», — написали в твиттере «Ростова».

Во время загрузки произошла ошибка.
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