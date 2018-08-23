«Ростов» изготовил первую «ковровую» футболку
После матча с «Енисеем» «Ростов» объявил о выпуске «ковровых» футболок. Первая из них уже готова, ее стоимость — 2500 рублей.
После матча с «Енисеем» «Ростов» объявил о выпуске «ковровых» футболок. Первая из них уже готова, ее стоимость — 2500 рублей.
Футболку с ковром показал сотрудник «Ростова» Никита Кириленко.
Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете. Позже клуб нашел тот самый ковер и постелил его на своей базе, а затем занялся изготовлением таких же футболок.