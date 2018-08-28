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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Посмотрев три серии был восхищен и смеялся до слез». СТС начал показ комедийного сериала о футболе

27 августа на телеканале СТС стартовал комедийный сериал о футболе «Большая игра».

Источник: РИА "Новости"

«Остается год до чемпионата мира по футболу. После очередного проигрыша сборной фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. И теперь перед скромным поваром Димой стоит сложнейшая задача: не просто собрать команду лучших игроков и отработать победные схемы, но и впервые за всю историю российского футбола выйти в плей-офф чемпионата мира. И если помочь ему в этом могут легендарные футболисты, то палки в колеса готовы ставить все кому не лень, начиная от спортивных чиновников и заканчивая его подчиненными, не воспринимающими самоучку всерьез», — так телеканал описал сериал на своем сайте.

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В проекте СТС снялись бывшие игроки сборной России Александр Кержаков и Роман Широков, а также комментаторы «Матч ТВ» и Первого канала Дмитрий Губерниев, Кирилл Дементьев и Нобель Арустамян.

«Ребят, я снялся в новом проекте “Большая игра”. Это крутой сериал про наш российский футбол. Он классный. И сериал, и футбол))) Советую всем посмотреть», — написал Кержаков в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что ему понравились первые серии.

«С опаской относился к сериалу, но, посмотрев три серии, был восхищен и смеялся до слез: потрясающий юмор и игра актеров, особенно Леонтий Витальевич! Шутки — космос! Советую всем посмотреть!».

Главную роль (тренера сборной) в «Большой игре» сыграл бывший игрок команды СОК в КВН Дмитрий Колчин.

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