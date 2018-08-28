«Посмотрев три серии был восхищен и смеялся до слез». СТС начал показ комедийного сериала о футболе
27 августа на телеканале СТС стартовал комедийный сериал о футболе «Большая игра».
27 августа на телеканале СТС стартовал комедийный сериал о футболе «Большая игра».
«Остается год до чемпионата мира по футболу. После очередного проигрыша сборной фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. И теперь перед скромным поваром Димой стоит сложнейшая задача: не просто собрать команду лучших игроков и отработать победные схемы, но и впервые за всю историю российского футбола выйти в
В проекте СТС снялись бывшие игроки сборной России Александр Кержаков и Роман Широков, а также комментаторы «Матч ТВ» и Первого канала Дмитрий Губерниев, Кирилл Дементьев и Нобель Арустамян.
«Ребят, я снялся в новом проекте “Большая игра”. Это крутой сериал про наш российский футбол. Он классный. И сериал, и футбол))) Советую всем посмотреть», — написал Кержаков в своем инстаграме.
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что ему понравились первые серии.
«С опаской относился к сериалу, но, посмотрев три серии, был восхищен и смеялся до слез: потрясающий юмор и игра актеров, особенно Леонтий Витальевич! Шутки — космос! Советую всем посмотреть!».
Главную роль (тренера сборной) в «Большой игре» сыграл бывший игрок команды СОК в КВН Дмитрий Колчин.