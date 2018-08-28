«Посмотрев три серии был восхищен и смеялся до слез». СТС начал показ комедийного сериала о футболе

«Остается год до чемпионата мира по футболу. После очередного проигрыша сборной фанаты решают выбрать нового тренера из числа своих. И теперь перед скромным поваром Димой стоит сложнейшая задача: не просто собрать команду лучших игроков и отработать победные схемы, но и впервые за всю историю российского футбола выйти в плей-офф чемпионата мира. И если помочь ему в этом могут легендарные футболисты, то палки в колеса готовы ставить все кому не лень, начиная от спортивных чиновников и заканчивая его подчиненными, не воспринимающими самоучку всерьез», — так телеканал описал сериал на своем сайте.