Радимов поспорил с Глушаковым на исход матчей «Зенита» со «Спартаком» на 10 кг корюшки и ведро раков

Все началось с сообщения Глушакова в инстаграме, который напомнил Радимову о споре в прошлом сезоне. «Дядя Влад, когда поляну накроете?)) Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить!) P. S. Если что мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год».

Радимов вскоре ответил



«Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул — Радим слово не держит! Пари предложил — и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у “Спартака” освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил?



Короче, дядя Влад за базар отвечает — и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно — с большим экраном — для удобства просмотра матчей Лиги чемпионов!



Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу — Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам к их игре с “Зенитом” в Питере 2 сентября, напомни: “Приезжайте еще — за добавкой!” P. S. На фото — я и капитан “Спартака” -)))».