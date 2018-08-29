Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов поспорил с Глушаковым на исход матчей «Зенита» со «Спартаком» на 10 кг корюшки и ведро раков

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заключили спор на победителя в матчах этих команд в чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

Все началось с сообщения Глушакова в инстаграме, который напомнил Радимову о споре в прошлом сезоне.

«Дядя Влад, когда поляну накроете?)) Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить!) P. S. Если что мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год».

Во время загрузки произошла ошибка.

Радимов вскоре ответил

«Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул — Радим слово не держит! Пари предложил — и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у “Спартака” освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил?

Короче, дядя Влад за базар отвечает — и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно — с большим экраном — для удобства просмотра матчей Лиги чемпионов!

Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу — Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам к их игре с “Зенитом” в Питере 2 сентября, напомни: “Приезжайте еще — за добавкой!” P. S. На фото — я и капитан “Спартака” -)))».

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге футболисты поспорили заново на исход матчей в этом сезоне.

«Заключили с Глушаковым новое пари -)) “Спартак” — “Зенит” и “Зенит” — “Спартак” по системе еврокубков! Проигрываю я — с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда… Проигрывает он — с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! -)», — сообщил Радимов в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
Форвард спустя год хочет покинуть «Арсенал»
Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России
Систему начисления очков в КХЛ изменят за день до старта сезона
Тренер «Уфы» назвал матч с «Рейнджерс» самым важным в истории
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь