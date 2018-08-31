ЦСКА представил японского новичка трэшевым роликом

Источник: РИА "Новости"

При этом ЦСКА, объявляя о переходе в своем твиттере, сначала выложил трэшевый японский ролик и только через 12 минут сообщил подробности трансфера.

22 октября новичку армейцев исполнится 22 года, его рост — 178 см, вес — 70 кг. В пролом сезоне Нисимура забил 2 гола и отдал 3 передачи 28 матчах чемпионата Японии. В этом году на счету форварда уже 11 голов и 1 передача в 24 играх.



Этим летом ЦСКА сильно обновил свой состав. Из команды ушло 9 человек: Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Александр Головин, Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Витиньо, Бибрас Натхо и Аарон Оланаре.



Взамен красно-синие подписали защитников Хердур Магнуссона и Родриго Бекао, полузащитников Яку Бийола, Ильзата Ахметова и Николу Влашича, а также нападающих Абеля Эрнандеса и Такуму Нисимуру.