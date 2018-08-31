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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА представил японского новичка трэшевым роликом

ЦСКА приобрел 21-летнего нападающего «Вегалды Сендай» Такуму Нисимуру. Японский форвард подписал с московским клубом четырехлетний контракт.

Источник: РИА "Новости"

При этом ЦСКА, объявляя о переходе в своем твиттере, сначала выложил трэшевый японский ролик и только через 12 минут сообщил подробности трансфера.

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22 октября новичку армейцев исполнится 22 года, его рост — 178 см, вес — 70 кг. В пролом сезоне Нисимура забил 2 гола и отдал 3 передачи 28 матчах чемпионата Японии. В этом году на счету форварда уже 11 голов и 1 передача в 24 играх.

Этим летом ЦСКА сильно обновил свой состав. Из команды ушло 9 человек: Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Александр Головин, Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Витиньо, Бибрас Натхо и Аарон Оланаре.

Взамен красно-синие подписали защитников Хердур Магнуссона и Родриго Бекао, полузащитников Яку Бийола, Ильзата Ахметова и Николу Влашича, а также нападающих Абеля Эрнандеса и Такуму Нисимуру.

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Кроме того, до закрытия трансферного окна ЦСКА может заключить соглашение с полузащитником Иваном Облякова, чья «Уфа» не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух матчей.

Как сообщил твиттер ЦСКА после подписания Нисимуры: «Продолжение следует».

После 5 туров армейцы занимают 8-е место в чемпионате России. В их активе 6 очков.

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