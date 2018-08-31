ЦСКА представил японского новичка трэшевым роликом
ЦСКА приобрел 21-летнего нападающего «Вегалды Сендай» Такуму Нисимуру. Японский форвард подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
ЦСКА приобрел 21-летнего нападающего «Вегалды Сендай» Такуму Нисимуру. Японский форвард подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
При этом ЦСКА, объявляя о переходе в своем твиттере, сначала выложил трэшевый японский ролик и только через 12 минут сообщил подробности трансфера.
22 октября новичку армейцев исполнится 22 года, его рост — 178 см, вес — 70 кг. В пролом сезоне Нисимура забил 2 гола и отдал 3 передачи 28 матчах чемпионата Японии. В этом году на счету форварда уже 11 голов и 1 передача в 24 играх.
Этим летом ЦСКА сильно обновил свой состав. Из команды ушло 9 человек: Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Александр Головин, Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Витиньо, Бибрас Натхо и Аарон Оланаре.
Взамен
Кроме того, до закрытия трансферного окна ЦСКА может заключить соглашение с полузащитником Иваном Облякова, чья «Уфа» не смогла пробиться в групповой раунд Лиги Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух матчей.
Как сообщил твиттер ЦСКА после подписания Нисимуры: «Продолжение следует».
После 5 туров армейцы занимают 8-е место в чемпионате России. В их активе 6 очков.