«Готова прыгнуть двойной Дзюлутц в случае победы «Зенита». Страну захватила Дзюбомания
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к форварду «Зенита» Артеме Дзюбе перед ответным матчем в квалификации Лиги Европы с «Мельде».
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к форварду «Зенита» Артеме Дзюбе перед ответным матчем в квалификации Лиги Европы с «Мельде».
Спортсменка записала видео с прыжком, где она делает фирменный жест Дзюбы после гола.
«Двойной Дзюлутц! “Зенит”, если Артем Дзюба сделает дубль сегодня или в матче со “Спартаком”, готова прыгнуть его на международных соревнованиях!» — подписала ролик Туктамышева.
Дзюба остался в запасе в матче с «Мельде», команда из
Нападающий «Зенита», который недавно отметил 30-летие, стал популярен в России после чемпионата мира, где он забил 3 гола в 5 матчах. Сократив отдых после ЧМ по просьбе главного тренера Сергея Семака, Дзюба ударно начал клубный сезон: на его счету 3 мяча в 5 играх чемпионата России и 4 гола в двух матча квалификации Лиги Европы.
После разгрома минского «Динамо» Дзюба, подойдя к фанам «Зенита» на трибунах после матча, сфотографировался с ними и отдал им кепку и шорты. В Тюмени после встречи с «Енисеем» и Казани после игры с «Рубином» местные болельщики долго не отпускали Артема, делая с ним селфи и прося автографы — один из них форвард поставил даже в паспорте.
Также этим летом инстаграм Дзюбы перевалил за отметку в 1,2 млн подписчиков.