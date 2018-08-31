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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Готова прыгнуть двойной Дзюлутц в случае победы «Зенита». Страну захватила Дзюбомания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к форварду «Зенита» Артеме Дзюбе перед ответным матчем в квалификации Лиги Европы с «Мельде».

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка записала видео с прыжком, где она делает фирменный жест Дзюбы после гола.

«Двойной Дзюлутц! “Зенит”, если Артем Дзюба сделает дубль сегодня или в матче со “Спартаком”, готова прыгнуть его на международных соревнованиях!» — подписала ролик Туктамышева.

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Дзюба остался в запасе в матче с «Мельде», команда из Санкт-Петербурга уступила 1:2, но все равно вышла в групповой этап Лиги Европы. В ближайшее воскресенье «Зенит» встретится дома со «Спартаком», участие Дзюбы в этой игре планируется.

Нападающий «Зенита», который недавно отметил 30-летие, стал популярен в России после чемпионата мира, где он забил 3 гола в 5 матчах. Сократив отдых после ЧМ по просьбе главного тренера Сергея Семака, Дзюба ударно начал клубный сезон: на его счету 3 мяча в 5 играх чемпионата России и 4 гола в двух матча квалификации Лиги Европы.

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После разгрома минского «Динамо» Дзюба, подойдя к фанам «Зенита» на трибунах после матча, сфотографировался с ними и отдал им кепку и шорты. В Тюмени после встречи с «Енисеем» и Казани после игры с «Рубином» местные болельщики долго не отпускали Артема, делая с ним селфи и прося автографы — один из них форвард поставил даже в паспорте.

Также этим летом инстаграм Дзюбы перевалил за отметку в 1,2 млн подписчиков.

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