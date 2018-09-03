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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов поможет детям с тяжелыми формами рака

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов оплатит аренду квартиры в Москве для детей с тяжелыми формами онкологических заболеваний из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара.

Источник: РИА "Новости"

Футболист заключил соглашение сроком на год с фондом «Спаси жизнь». Смолов будет платить за аренду одной из квартир, расположенной рядом с Российским онкологическим научным центром имени Блохина.

«Потребность в такой помощи продиктована колоссальным разрывом в доходах между столицей и регионами, и высокими ценами на аренду жилья в Москве, которые зачастую ставят семьи, столкнувшиеся с тяжелыми заболеванием перед нелегким выбором — платить за жилье или прервать лечение», — цитирует сообщение фонда «Телеканал 360».

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