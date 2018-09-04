Кокорин купит форму для 2150 юных футболистов
Форвард «Зенита» Александр Кокорин в третий раз проспонсирует суперфинал международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Игрок приобретет форму для 2150 юных футболистов.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин в третий раз проспонсирует суперфинал международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Игрок приобретет форму для 2150 юных футболистов.
«Забота о юных
Благотворительная программа велика — звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей. Ярко проводятся дивизионы Романа Шишкина, братьев Габуловых, Александра Ерохина, Евгения Городова, Ильи Кутепова, Андрея Ещенко.
Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров Российского футбольного союза», — рассказал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.