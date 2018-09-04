Кокорин купит форму для 2150 юных футболистов

«Забота о юных земляках-футболистах объединила более 80 известных игроков и тренеров нашей страны, стран Прибалтики, Средней Азии. Среди них Леонид Слуцкий, Дмитрий Аленичев, Александр Головин, Александр Кокорин, Александр Бухаров, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Алан Дзагоев и многие другие.



Благотворительная программа велика — звездные спонсоры дарят мячи и форму, оплачивают проездные билеты к месту турниров и проживание в гостиницах, покупают призы и сувениры, организуют концерты и сами участвуют в награждении победителей. Ярко проводятся дивизионы Романа Шишкина, братьев Габуловых, Александра Ерохина, Евгения Городова, Ильи Кутепова, Андрея Ещенко.



Мы благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров Российского футбольного союза», — рассказал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.