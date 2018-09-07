Баста: Лица, имеющие отношение к «Ростову», вероятно, испытывают ко мне неприязнь
Рэпер Василий Вакуленко (Баста") прокомментировал ситуацию вокруг своего концерта на «Ростов-Арене» 29 сентября.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста") прокомментировал ситуацию вокруг своего концерта на «Ростов-Арене» 29 сентября.
«Ростов» посчитал, что это мероприятие повредит газон на стадионе и в этом году там уже нельзя будет играть в футбол.
«Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.
Мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение: концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.
Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят.
Стадион «Открытие Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.
Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.
Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков", — написал Баста в своем инстаграме.