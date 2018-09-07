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7 сентября, источник: Sportmail.ru

Баста: Лица, имеющие отношение к «Ростову», вероятно, испытывают ко мне неприязнь

Рэпер Василий Вакуленко (Баста") прокомментировал ситуацию вокруг своего концерта на «Ростов-Арене» 29 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» посчитал, что это мероприятие повредит газон на стадионе и в этом году там уже нельзя будет играть в футбол.

«Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.

Мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение: концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты.

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Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях.

Стадион «Открытие Арена» («Спартак») регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов.

Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков", — написал Баста в своем инстаграме.

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