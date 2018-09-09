«Ростов» — Басте: Уважаем ваше творчество

«Уважаемый Василий! Многие футболисты и сотрудники футбольного клуба “Ростов” являются вашими поклонниками и почитателями вашего творчества. Мы гордимся, что в нашем городе родился и вырос такой популярный музыкальный исполнитель, который во многих своих треках прославляет южную столицу.



Более того, ранее мы уже связывались с вами через представителей и выходили с предложением записать официальный клубный гимн. Пожалуй, только этот факт уже говорит о том, что в клубе к вам относятся с особой теплотой.



Что касается концерта — мы не выступаем против проведения конкретно вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра “Ростова” против “Оренбурга” состоится 6 октября — и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно.



Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество», — заявила пресс-служба «Ростова».