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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Теперь я немного знаю о футболе». Медведева встретилась с Глушаковым

Футболист «Спартака» Денис Глушаков встретился с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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Источник: РИА "Новости"

В фигурном катании на прошлой неделе стартовал сезон: спортсмены поучаствовали в контрольных прокатах в Москве. Медведева прилетела на них из Канады, где она теперь занимается с тренером Брайаном Орсером.

«Теперь я немного знаю о футболе.» — написала Медведева о встрече с Глушаковым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисту знакомство с фигуристкой тоже понравилось.

«Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем.» — подписал совместное фото в инстаграме Глушаков.

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