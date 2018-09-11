«Теперь я немного знаю о футболе». Медведева встретилась с Глушаковым
Футболист «Спартака» Денис Глушаков встретился с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Футболист «Спартака» Денис Глушаков встретился с фигуристкой Евгенией Медведевой.
В фигурном катании на прошлой неделе стартовал сезон: спортсмены поучаствовали в контрольных прокатах в Москве. Медведева прилетела на них из Канады, где она теперь занимается с тренером Брайаном Орсером.
«Теперь я немного знаю о футболе.» — написала Медведева о встрече с Глушаковым.
Футболисту знакомство с фигуристкой тоже понравилось.
«Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем.» — подписал совместное фото в инстаграме Глушаков.