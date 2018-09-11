«Теперь я немного знаю о футболе». Медведева встретилась с Глушаковым

В фигурном катании на прошлой неделе стартовал сезон: спортсмены поучаствовали в контрольных прокатах в Москве. Медведева прилетела на них из Канады, где она теперь занимается с тренером Брайаном Орсером.



«Теперь я немного знаю о футболе.» — написала Медведева о встрече с Глушаковым.