Мамаев забил гол рабоной (видео)
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отличился в матче чемпионата России с «Анжи».
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отличился в матче чемпионата России с «Анжи».
Во втором тайме Мамаев получил в штрафной передачу от Юрия Газинского и неожиданно для вратаря пробил рабоной. Так счет в матче стал 3:0, «Краснодар» в итоге разгромил «Анжи» — 4:0.
Для Мамаева это второй гол в этом чемпионате. В прошлом сезоне он забил три мяча в 19 матчах.
После 7 туров «Краснодар» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.