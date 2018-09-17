Мамаев забил гол рабоной (видео)

Во втором тайме Мамаев получил в штрафной передачу от Юрия Газинского и неожиданно для вратаря пробил рабоной. Так счет в матче стал 3:0, «Краснодар» в итоге разгромил «Анжи» — 4:0.

Для Мамаева это второй гол в этом чемпионате. В прошлом сезоне он забил три мяча в 19 матчах.



После 7 туров «Краснодар» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.