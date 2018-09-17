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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Мамаев забил гол рабоной (видео)

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отличился в матче чемпионата России с «Анжи».

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Источник: РИА "Новости"

Во втором тайме Мамаев получил в штрафной передачу от Юрия Газинского и неожиданно для вратаря пробил рабоной. Так счет в матче стал 3:0, «Краснодар» в итоге разгромил «Анжи» — 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Мамаева это второй гол в этом чемпионате. В прошлом сезоне он забил три мяча в 19 матчах.

После 7 туров «Краснодар» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

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