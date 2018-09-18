Глушаков: Я не идиот, чтобы ставить лайк публично на пост с наездом на тренера
Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с постом актера Дмитрия Назарова.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с постом актера Дмитрия Назарова.
Назаров — известный болельщик «Спартака», он часто в своем инстаграме читает свои стихи или исполняет песенки о любимо команде или других клубах РПЛ. После поражения от «Ахмата» Назаров прочитал стихотворение со строчками:
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь — не птица,
А наше счастье — не Каррера?
Позже появилась новость, что под этим постом поставили лайк Глушаков и Андрей Ещенко.
Глушаков опроверг эту информацию.
«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.
1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.
2. Я часто сижу на всяких публиках «Спартака». В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить. Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех
3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!
4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости — себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель — победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных", — написал Глушаков в своем инстаграме.