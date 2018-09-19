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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Спартака» Адриано посмотрел «Лебединое озеро» в Большом театре

Нападающий «Спартака» Луис Адриано посетил Большой театр.

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Источник: РИА "Новости"

О визите игрока в театр оперы и балета рассказал главред дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Сосед мой сегодня вечером. Адриано зашел в Большой театр на открытие балетного сезона и c с фантастической Светланой Захаровой», — написал Конов в инстаграме.

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Напомним, УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча — бразилец получил прямую красную карточку в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК за неспортивное поведение.

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