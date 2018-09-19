Форвард «Спартака» Адриано посмотрел «Лебединое озеро» в Большом театре
Нападающий «Спартака» Луис Адриано посетил Большой театр.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано посетил Большой театр.
О визите игрока в театр оперы и балета рассказал главред дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
«Сосед мой сегодня вечером. Адриано зашел в Большой театр на открытие балетного сезона и c с фантастической Светланой Захаровой», — написал Конов в инстаграме.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча — бразилец получил прямую красную карточку в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК за неспортивное поведение.