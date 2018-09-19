Дзагоев опроверг информацию об уходе жены: В нашей семье все хорошо

«Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми — в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга.



Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе», — сообщил футболист на своем сайте.



Зарема Дзагоева тоже обратилась с опровержением информации о ссоре в семье.



«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. У нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью.



К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни. Алан — любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол — дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения».