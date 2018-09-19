Дзагоев опроверг информацию об уходе жены: В нашей семье все хорошо
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал неправдой сообщение «Экспресс газеты» об уходе его жены Заремы.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал неправдой сообщение «Экспресс газеты» об уходе его жены Заремы.
«Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми — в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга.
Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе», — сообщил футболист на своем сайте.
Зарема Дзагоева тоже обратилась с опровержением информации о ссоре в семье.
«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. У нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью.
К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни. Алан — любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол — дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения».