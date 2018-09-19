«Зенит» троллит «Спартак»: Семак прочитал стихи «А тебе еще мало по-русски»
«Зенит» пошутил над «Спартаком», выложив видео, где главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой.
«Зенит» пошутил над «Спартаком», выложив видео, где главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой.
В московском клубе главный скандал недели начался со стиха актера Дмитрия Назарова, где тот высказывается против Массимо Карреры. Пост с Назаровым лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, почле чего их отстранили от команды.
«Зенит» воспользовался случаем потроллить конкурента, опубликовав ролик с хэштегом #ТолькоХорошиеСтихи.
А тебе еще мало
И ты хочешь на всех языках
Знать, как круты подъемы и спуски
И почем у нас совесть и страх.