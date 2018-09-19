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16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» троллит «Спартак»: Семак прочитал стихи «А тебе еще мало по-русски»

«Зенит» пошутил над «Спартаком», выложив видео, где главный тренер Сергей Семак читает стихотворение Анны Ахматовой.

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Источник: РИА "Новости"

В московском клубе главный скандал недели начался со стиха актера Дмитрия Назарова, где тот высказывается против Массимо Карреры. Пост с Назаровым лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, почле чего их отстранили от команды.

«Зенит» воспользовался случаем потроллить конкурента, опубликовав ролик с хэштегом #ТолькоХорошиеСтихи.

А тебе еще мало по-русски,
И ты хочешь на всех языках
Знать, как круты подъемы и спуски
И почем у нас совесть и страх.

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