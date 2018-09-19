«Зенит» троллит «Спартак»: Семак прочитал стихи «А тебе еще мало по-русски»

В московском клубе главный скандал недели начался со стиха актера Дмитрия Назарова, где тот высказывается против Массимо Карреры. Пост с Назаровым лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, почле чего их отстранили от команды.



«Зенит» воспользовался случаем потроллить конкурента, опубликовав ролик с хэштегом #ТолькоХорошиеСтихи.



А тебе еще мало по-русски,

И ты хочешь на всех языках

Знать, как круты подъемы и спуски

И почем у нас совесть и страх.