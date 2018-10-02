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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«И снова ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?». Новое стихотворение Назарова о «Спартаке»

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение после поражения команды от «Ростова» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

Две недели назад игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили от команды после лайка стиха Назарова о Массимо Каррере: «гусь — не птица, а наше счастье — не Каррера».

Теперь Назаров снова выступил с критикой итальянского тренера.

«На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.
И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?
Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели. А может, их не научили?
«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»
Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.
Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!".

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Андрей Санталов

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