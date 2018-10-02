«И снова ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?». Новое стихотворение Назарова о «Спартаке»

«На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?



Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.