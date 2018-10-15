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14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Джанаев поддержал Кокорина и Мамаева: «Они должны понести наказание, но не столь жесткое»

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев выразил поддержку арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

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Источник: AFP 2018

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым… Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.

P. S. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким…» — написал Джанаев в инстаграме.

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Андрей Санталов

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