Джанаев поддержал Кокорина и Мамаева: «Они должны понести наказание, но не столь жесткое»
Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев выразил поддержку арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев выразил поддержку арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым… Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жесткое.
Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.
Андрей Санталов