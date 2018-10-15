Джанаев поддержал Кокорина и Мамаева: «Они должны понести наказание, но не столь жесткое»

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым… Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жесткое.



Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.



P. S. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким…» — написал Джанаев в инстаграме.