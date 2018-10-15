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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Амкара» Попов: Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает

Бывший игрок «Амкара», а ныне старший тренер пермской «Звезды» Алексей Попов выступил в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Источник: РИА "Новости"

«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Все мы ошибаемся, все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает.

А тут такой непонятный резонанс, два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело.

Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит — это цирк, в нашей стране, который продолжается уже на протяжении 20−30 лет, — заявил Попов в интервью радио «Эхо Москвы в Перми».

Андрей Санталов

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