Экс-игрок «Амкара» Попов: Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает
Бывший игрок «Амкара», а ныне старший тренер пермской «Звезды» Алексей Попов выступил в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Бывший игрок «Амкара», а ныне старший тренер пермской «Звезды» Алексей Попов выступил в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Все мы ошибаемся, все мы бухаем и деремся,
А тут такой непонятный резонанс, два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело.
Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит — это цирк, в нашей стране, который продолжается уже на протяжении 20−30 лет, — заявил Попов в интервью радио «Эхо Москвы в Перми».
Андрей Санталов