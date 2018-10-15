Экс-игрок «Амкара» Попов: Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает

«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Все мы ошибаемся, все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает.



А тут такой непонятный резонанс, два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело.



Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит — это цирк, в нашей стране, который продолжается уже на протяжении 20−30 лет, — заявил Попов в интервью радио «Эхо Москвы в Перми».



Андрей Санталов