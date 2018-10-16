Павлюченко поддержал Кокорина: Завистникам интересны твои слезы от того, как ты упал
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко обратился к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко обратился к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
«Завистникам неинтересны твои объяснения, как ты поднялся, им интересны твои слезы от того, как ты упал», — написал Павлюченко в своем инстаграме.
Кокорин и Павел Мамаев будут находиться в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря 2018 года. В ИВС также отправлен младший брат Кокорина.
Андрей Санталов