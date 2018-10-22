«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры

В последних шести матчах чемпионата России «Спартак» выиграл только один матч, потерпев при этом три поражения. Вчера москвичи уступили в домашней игре тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3. После 11 туров «Спартак» занимает в таблице российской премьер-лиги седьмое место.