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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры

Главный тренер московского «Спартака» покидает клуб после трех неполных сезонов.

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Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» объявил об отставке итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

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В последних шести матчах чемпионата России «Спартак» выиграл только один матч, потерпев при этом три поражения. Вчера москвичи уступили в домашней игре тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3. После 11 туров «Спартак» занимает в таблице российской премьер-лиги седьмое место.

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году после отставки Дмитрия Аленичева, в чей штаб итальянский специалист изначально входил. В дебютном для Карреры сезоне «Спартак» выиграл чемпионский титул впервые с 2001 года. В прошлом сезоне «Спартак» занял в чемпионате третье место.

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