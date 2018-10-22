«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры
Главный тренер московского «Спартака» покидает клуб после трех неполных сезонов.
Главный тренер московского «Спартака» покидает клуб после трех неполных сезонов.
Московский «Спартак» объявил об отставке итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
В последних шести матчах чемпионата России «Спартак» выиграл только один матч, потерпев при этом три поражения. Вчера москвичи уступили в домашней игре тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3. После 11 туров «Спартак» занимает в таблице российской
Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году после отставки Дмитрия Аленичева, в чей штаб итальянский специалист изначально входил. В дебютном для Карреры сезоне «Спартак» выиграл чемпионский титул впервые с 2001 года. В прошлом сезоне «Спартак» занял в чемпионате третье место.