Черданцев о Каррере: Самое неудачное время для отставки
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на увольнение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на увольнение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
«Самое неудачное время для отставки. Впереди важнейшие матчи ЛЕ и концовка первой части ЧР. Как я уже писал, поблагодарив за чемпионство, с Каррерой надо было расставаться по окончании прошлого сезона после упущенной путёвки в ЛЧ.
У меня не было никаких сомнений в том, что он не доработает до конца этого сезона. Вопрос был только — после какого тура.
Каррера приехал в «Спартак» вторым тренером. Это сложная и важная работа. В некоторых клубах вторые тренеры решают больше, чем главные. А главный тренер — другая профессия. Думаю, Каррера просто не того склада человек, чтобы быть главным. Тем более в таком клубе, как «Спартак».
Что касается его преемника, то дело не в тренере. «Спартаку» 15 лет нужна команда. Не футбольная, а управленческая. Профессионалов своего дела, которых в первую очередь интересовало бы не собственное благополучие, а успехи и развитие клуба. Такая команда, которую собрал, например, в «Ювентусе» Андреа Аньелли.
Но «Спартак» 15 лет не может или не хочет найти своего Аньелли. Поэтому, кто будет следующим тренером Спартака, не столь важно, как и то, при каких обстоятельствах ушел Каррера. В истории он все равно останется первым после Романцева тренером, который сделал «Спартак» чемпионом, — написал Черданцев в своем инстаграме.
Андрей Санталов