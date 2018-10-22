Черданцев о Каррере: Самое неудачное время для отставки

«Самое неудачное время для отставки. Впереди важнейшие матчи ЛЕ и концовка первой части ЧР. Как я уже писал, поблагодарив за чемпионство, с Каррерой надо было расставаться по окончании прошлого сезона после упущенной путёвки в ЛЧ.



У меня не было никаких сомнений в том, что он не доработает до конца этого сезона. Вопрос был только — после какого тура.



Каррера приехал в «Спартак» вторым тренером. Это сложная и важная работа. В некоторых клубах вторые тренеры решают больше, чем главные. А главный тренер — другая профессия. Думаю, Каррера просто не того склада человек, чтобы быть главным. Тем более в таком клубе, как «Спартак».



Что касается его преемника, то дело не в тренере. «Спартаку» 15 лет нужна команда. Не футбольная, а управленческая. Профессионалов своего дела, которых в первую очередь интересовало бы не собственное благополучие, а успехи и развитие клуба. Такая команда, которую собрал, например, в «Ювентусе» Андреа Аньелли.



Но «Спартак» 15 лет не может или не хочет найти своего Аньелли. Поэтому, кто будет следующим тренером Спартака, не столь важно, как и то, при каких обстоятельствах ушел Каррера. В истории он все равно останется первым после Романцева тренером, который сделал «Спартак» чемпионом, — написал Черданцев в своем инстаграме.