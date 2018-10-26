«Идет бычок, бодается». Превью ЦСКА к матчу с «Краснодаром»

В ролике клуба снят игрок ЦСКА верхом на быке, закадровый голос читает переделанное четверостишие Агнии Барто:



Идёт бычок, бодается,

Очки свои берёт.

Но с ЦСКА встречается…



«Сейчас он упадет», — завершил четверостишие на русском языке защитник ЦСКА Родриго Бекао, которого в видео представили как Родео Быкао.