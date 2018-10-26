«Идет бычок, бодается». Превью ЦСКА к матчу с «Краснодаром»
ЦСКА представил предматчевое видео к встрече с «Краснодаром» в чемпионате России.
ЦСКА представил предматчевое видео к встрече с «Краснодаром» в чемпионате России.
В ролике клуба снят игрок ЦСКА верхом на быке, закадровый голос читает переделанное четверостишие Агнии Барто:
Идёт бычок, бодается,
Очки свои берёт.
Но с ЦСКА встречается…
«Сейчас он упадет», — завершил четверостишие на русском языке защитник ЦСКА Родриго Бекао, которого в видео представили как Родео Быкао.
Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 28 октября в 19.00.
Андрей Санталов