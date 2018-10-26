Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Идет бычок, бодается». Превью ЦСКА к матчу с «Краснодаром»

ЦСКА представил предматчевое видео к встрече с «Краснодаром» в чемпионате России.

Наверх

В ролике клуба снят игрок ЦСКА верхом на быке, закадровый голос читает переделанное четверостишие Агнии Барто:

Идёт бычок, бодается,
Очки свои берёт.
Но с ЦСКА встречается…

«Сейчас он упадет», — завершил четверостишие на русском языке защитник ЦСКА Родриго Бекао, которого в видео представили как Родео Быкао.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 28 октября в 19.00.

Андрей Санталов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Китайский бизнесмен стал президентом итальянского «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь